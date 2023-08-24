«Усик избил бы его». Али Башир назвал украинца ночным кошмаром для обидчика Майка Тайсона 24 августа, 09:52 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Бывший тренер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика Джеймс Али Башир уверен, что украинец с легкостью побил бы Эвандера Холифилда.

По словам специалиста, у американца всегда были проблемы с боксерами, которые похожи на Усика.

«Усик избил бы Холифилда. У Эвандера всегда были проблемы с хитрыми и ловкими боксерами. Александр был бы кошмаром для Холифилда», — сказал Али Башир, передает, Boxing News 24/7.

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Напомним, что Эвандер Холифилд дважды в своей карьере побеждал легендарного Майка Тайсона.

26 августа Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

Стоит отметить, что Али Башир появился на открытой тренировке Усика и Дюбуа в костюме команды британца.

Также сообщалось, что Александр Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа.