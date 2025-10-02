«Я нокаутирую этого ублюдка»: член Международного зала боксерской славы пригрозил Усику

Бывший чемпион мира по версии IBF в трех дивизионах Джеймс Тони высказался о нынешних лидерах супертяжелого веса.

Американский боксер заявил, что смог бы победить абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО) и экс-обладателей титулов Энтони Джошуа (28−4, 25 КО) и Тайсона Фьюри (34−2−1, 24 КО).

«Тайсон Фьюри, Александр Усик, Энтони Джошуа? Легкая работа.

Мы тренируемся, это будет легкая работа, поверьте мне. Я все равно нокаутирую всех этих ублюдков. Точка", — сказал Тони для Boxing King Media.

Напомним, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер отказался от боя за право подраться с Усиком.