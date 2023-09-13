«Ему дали слишком много времени». Британский боксер назвал странную причину победы Усика над Дюбуа

13 сентября, 13:36
Поделиться:
Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс прокомментировал победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Читайте также:
«Паленый» Rolex и дорогостоящая сумка: Усик с дочерью рассказали, сколько стоит их образ — видео

По словам Джойса, если бы украинцу дали меньше времени на восстановление после скандального удара британца, тогда бы результат поединка мог быть другим.

«Я думаю, что это был удар на грани, потому что в некоторых боях позволяют бить в пояс и смотрят, был удар выше пупка или ниже. Усик получил 5 минут, а потом вернулся в бой и победил.

Видео дня

Если бы ему дали меньше времени на восстановление, это могло бы изменить бой. Это была серая зона", — сказал Джойс, передает TNT Sports Boxing.

Читайте также:
«У нас есть Инуэ, Кроуфорд, Усик». Абсолютный чемпион рассказал, кто должен возглавить рейтинг P4P

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и подала апелляцию.

Ранее Джо Джойс обвинил Усика в симуляции в бою с Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X