«Ему дали слишком много времени». Британский боксер назвал странную причину победы Усика над Дюбуа 13 сентября, 13:36 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс прокомментировал победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

По словам Джойса, если бы украинцу дали меньше времени на восстановление после скандального удара британца, тогда бы результат поединка мог быть другим.

«Я думаю, что это был удар на грани, потому что в некоторых боях позволяют бить в пояс и смотрят, был удар выше пупка или ниже. Усик получил 5 минут, а потом вернулся в бой и победил.

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Если бы ему дали меньше времени на восстановление, это могло бы изменить бой. Это была серая зона", — сказал Джойс, передает TNT Sports Boxing.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и подала апелляцию.

Ранее Джо Джойс обвинил Усика в симуляции в бою с Дюбуа.