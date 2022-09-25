Непобежденный британский боксер нокаутировал экс-чемпиона и стал претендентом на титул Усика — видео
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Непобежденный британский боксер Джо Джойс досрочно победил экс-чемпиона в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера и стал обладателем временного пояса WBO.
Паркер активно начал бой, однако Джойс перехватил инициативу, после чего новозеландец получил рассечение под правым глазом.
В 11-м раунде Джойс левым хуком отправил Паркера в нокаут. Новозеландец приподнялся, однако рефери не позволил ему продолжить бой.
Видео нокаута
Джойс стал обладателем вакантного пояса временного чемпиона WBO и теперь претендует на полноценный титул, которым владеет украинец Александр Усик.
На счету Джойса 15 побед, 14 из которых нокаутом, и ни одного поражения.
Ранее Джо Джойс заявил, что хочет провести повторный бой с Александром Усиком, которому он проиграл в 2013 году в полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB).
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