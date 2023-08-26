«Это поможет быть более ловким». Британский супертяжеловес предостерег Дюбуа перед чемпионским поединком 26 августа, 10:36 Усик и Дюбуа (Фото:instagram.com/nunanboy_promotions)

Британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс прокомментировал то, что Даниэль Дюбуа сбросил вес перед боем с Александром Усиком.

По словам боксера, это поможет Даниэлю быть более ловким на ринге и попасть по Усику. Однако Джойс убежден, что Дюбуа будет трудно, поскольку украинец тоже способен нанести роковой удар для британца.

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«Он, вероятно, будет более ловким. Потому что если он будет немного медленным и неповоротливым, то не сможет попасть в Усика.

Быть легче, быстрее и проворнее это хороший шаг. Особенно если он сможет комфортно провести двенадцать раундов в этом весе.

У него очень тяжелый удар, но если ты не можешь попасть в Усика, то как собираешься его нокаутировать? Александр тоже способен нанести удар, и он много их выбрасывает, так что будет сложно. Это тяжелое испытание, но желаю Дюбуа удачи", — сказал Джойс, передает talkSPORT.

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира назвал условие для поражения украинца в бою с британцем.