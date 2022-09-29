«Не хочет драться, пусть освободит пояс». Непобежденный британский боксер поставил ультиматум Усику 29 сентября, 12:17 Джойс сражался с Усиком на любительском уровне (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский боксер Джо Джойс после победы над новозеландцем Джозефом Паркером получил временный пояс WBC и настаивает на поединке с украинцем Александром Усиком, владеющим полноценным титулом.

По словам Джойса, Усик может отказаться от боя, но в таком случае должен отдать пояс, сообщает Sky Sports.

«Если Усик не хочет драться со мной, то должен освободить пояс. Тогда я стану полноценным чемпионом и смогу защищать титул», – сказал Джойс.

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Джойс вспомнил, как в 2013 году он уже боксировал с Усиком на любительском уровне и проиграл ему по очкам.

"Усик очень ловкий боец, но с этого момента все будет тяжело. В этот раз я был бы более подготовлен и провел бы соответствующий тренировочный сбор, ориентированный на него.

Чтобы добиться спортивного совершенства, нужно 10 лет. Я уже превзошел этот термин, и продолжаю учиться. Поэтому это было бы замечательный 12-раундовый бой", — добавил Джойс.

На счету Джойса 15 побед, 14 из которых нокаутом и ни одного поражения.

Ранее Джо Джойс заявил, что хочет провести повторное сражение с Александром Усиком.