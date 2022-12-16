«Он не продержится со мной 12 раундов». Потенциальный соперник Усика рассказал, как планирует победить украинского боксера 16 декабря, 16:11 Джойс — один из потенциальных соперников Усика (Фото:Джо Джойс via Instagram)

Британский боксер Джо Джойс, владеющий временным титулом WBO в супертяжелом весе, выразил уверенность, что сможет победить украинца Александра Усика, если сойдется с ним в ринге.

По словам Джойса, в бою с Усиком важно наносить много прицельных ударов, поскольку украинец стойкий боец, сообщает Sky Sports.

В качестве примера Джойс привел поединок Усика против Джошуа, в котором, по словам британца, Энтони нанес мало ударов и в итоге проиграл.

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"Очень важно попадать по Усику. Он – хитрый и умный боксер, постоянно избегает ударов, классно работает корпусом, постоянно двигается. У тебя может быть удар любой силы, но если ты не попадаешь, то смысла в этом нет.

Уверен, я смогу сделать так, что удары будут попадать по нему. Я истощу Усика, утомлю его. Он не продержится со мной 12 раундов», – заявил Джойс.

Джойс и Усик уже встречались в ринге в 2013 году. Тогда британец проиграл украинцу в полупрофессиональной Мировой серии бокса (WSB).

После этого Джойс неоднократно заявлял, что хочет провести повторный бой с Усиком.