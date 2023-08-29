«Я бы позволил продолжить»: легендарный рефери шокировал заявлением о скандальном ударе в бою Усик — Дюбуа 29 августа, 18:32 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Популярный рефери Джо Кортес поделился мнением о скандальном эпизоде в бою Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Специалист считает, что украинцу не нужно было давать много времени на восстановление.

«Я не знаю, что произошло в субботу с Усиком, но, на мой взгляд, после этого удара прямо в пояс ему не следовало давать много времени. Я бы дал предупреждение и позволил продолжить бой. Но я бы не дал ему пять минут после этого удара. Я не думаю, что это было преднамеренно.

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Если это было умышленно, ты автоматически начинаешь снимать баллы. Луис Пабон — хороший рефери. Возможно, из-за языкового барьера он не объяснил им, что именно не так с ударами ниже пояса", — сказал Кортес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Усик победил Дюбуа в девятом раунде техническим нокаутом. Вашему вниманию видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что Дюбуа сделал заявление о своем ударе ниже пояса в поединке с Усиком.