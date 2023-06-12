Распустил руки после гонга. Внук гангстера из Нью-Йорка набросился на легендарного Мейвезера после поражения в выставочном бою — видео 12 июня, 10:53 У Готти не выдержали нервы (Фото:Солнце)

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший провел выставочный бой против Джона Готти III, внука бывшего главаря нью-йоркской мафии Джона Готти.

Мейвезер доминировал в ринге, а в 6-м раунде рефери остановил бой, присудив победу Флойду. Такое решение вывело из себя Готти и тот неожиданно набросился на Мейвезера с кулаками.

Видео дня

После такого беспредела на ринг выбежали представители обеих команда и началась массовая схватка.

Впоследствии конфликт удалось уладить, а Мейвезер еще успел покрасоваться перед публикой, наслаждаясь победой.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер в выставочном поединке нокаутировал японского бойца смешанных (ММА) японца Микуру Асакуру.