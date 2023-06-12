Распустил руки после гонга. Внук гангстера из Нью-Йорка набросился на легендарного Мейвезера после поражения в выставочном бою — видео

12 июня, 10:53
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У Готти не выдержали нервы (Фото:Солнце)

У Готти не выдержали нервы (Фото:Солнце)

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший провел выставочный бой против Джона Готти III, внука бывшего главаря нью-йоркской мафии Джона Готти.

Мейвезер доминировал в ринге, а в 6-м раунде рефери остановил бой, присудив победу Флойду. Такое решение вывело из себя Готти и тот неожиданно набросился на Мейвезера с кулаками.

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После такого беспредела на ринг выбежали представители обеих команда и началась массовая схватка.

Впоследствии конфликт удалось уладить, а Мейвезер еще успел покрасоваться перед публикой, наслаждаясь победой.

https://twitter.com/realRollingPin/status/1668092782039408642?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1668092782039408642%7Ctwgr%5E5d6f7eb161ecbb574435f49674bf76098f5b8be5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thesun.co.uk%2Fsport%2F22663123%2Fjohn-gotti-iii-floyd-mayweather-brawl%2F

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер в выставочном поединке нокаутировал японского бойца смешанных (ММА) японца Микуру Асакуру.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Флойд Мейвезер

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