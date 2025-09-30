«Он уже и так богат». Бывший чемпион мира посоветовал жертве Усика завершить карьеру

30 сентября, 18:47
Поделиться:
Энтони Джошуа (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

Энтони Джошуа (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

Британский экс-чемпион мира Джонни Нельсон высказался о будущем супертяжеловеса Энтони Джошуа (28−4).

Читайте также:
«Для него это была вендетта»: брат Фьюри рассказал, что делал ставку на реванш Усик — Дюбуа

По словам эксперта, болельщикам надоели разговоры о возможном бое Джошуа с Тайсоном Фьюри, который после двух поражений от Александра Усика, ушел на пенсию. Нельсон считает, что британцу лучше завершить карьеру, чем ждать момента, когда его снова побьют, сообщает TalkSport.

Реклама

«Во-первых, я не думаю, что бой с Джейком Полом когда-то вообще должен был состояться. Не думаю, что это было реально, даже тогда, когда Джейк Пол об этом кричал, а Эдди [Хирн] немного это подпитывал, кстати.

Это никогда, никогда не должно было произойти — это первое.

Второе: если говорить об Энтони Джошуа, то, из уважения и симпатии к нему, я считаю, что ему уже нечего доказывать в этом спорте. Ему лучше уйти, чем оставаться и ждать, пока кто-то его побьет.

Или это бой с Тайсоном Фьюри, со всем этим «будет или не будет», что уже всем надоело.

Или просто надо уходить из бокса. Он и так очень богатый, состоятельный человек", — сказал Нельсон.

Напомним, Джошуа дважды уступил Усику — в 2021 и 2022 годах. В своем последнем поединке он потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа, проиграв нокаутом в пятом раунде.

Ранее брат Фьюри назвал единственного боксера, который может победить Усика.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Энтони Джошуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies