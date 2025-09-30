«Он уже и так богат». Бывший чемпион мира посоветовал жертве Усика завершить карьеру

По словам эксперта, болельщикам надоели разговоры о возможном бое Джошуа с Тайсоном Фьюри, который после двух поражений от Александра Усика, ушел на пенсию. Нельсон считает, что британцу лучше завершить карьеру, чем ждать момента, когда его снова побьют, сообщает TalkSport.

«Во-первых, я не думаю, что бой с Джейком Полом когда-то вообще должен был состояться. Не думаю, что это было реально, даже тогда, когда Джейк Пол об этом кричал, а Эдди [Хирн] немного это подпитывал, кстати.

Это никогда, никогда не должно было произойти — это первое.

Второе: если говорить об Энтони Джошуа, то, из уважения и симпатии к нему, я считаю, что ему уже нечего доказывать в этом спорте. Ему лучше уйти, чем оставаться и ждать, пока кто-то его побьет.

Или это бой с Тайсоном Фьюри, со всем этим «будет или не будет», что уже всем надоело.

Или просто надо уходить из бокса. Он и так очень богатый, состоятельный человек", — сказал Нельсон.

Напомним, Джошуа дважды уступил Усику — в 2021 и 2022 годах. В своем последнем поединке он потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа, проиграв нокаутом в пятом раунде.

