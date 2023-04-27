«Я бы не хотел драться с этими гигантами». Усику не нашлось места среди сильнейших супертяжеловесов в рейтинге легенды бокса

27 апреля, 16:44
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Джордж Форман проиграл только однажды — Мухаммеду Али (Фото:Джордж Форман via Instagram)

Джордж Форман проиграл только однажды — Мухаммеду Али (Фото:Джордж Форман via Instagram)

Легендарный боксер Джордж Форман назвал сильнейших боксеров современности в супертяжелой категории.

Форман, который на протяжении карьеры потерпел лишь одно поражение, проиграв Мухаммеду Али, заявил, что американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри намного сильнее боксеров, с которыми ему приходилось драться, сообщает talkSPORT.

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«Большие супертяжеловесы, которых я вижу сегодня и которые могут сильно ударить, это Деонтей Уайлдер и, конечно, Тайсон Фьюри. Я бы не хотел драться с этими большими гигантами, они могут сильно ударить.

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Большинство больших парней, с которыми я дрался в свое время, были просто большими, они не могли бить так сильно", — сказал Форман.

Ранее тренер экс-чемпиона в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что его подопечный нокаутировал бы украинского боксера Александра Усика до шестого раунда.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер

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