«Молюсь за Украину». Знаменитый боксер предложил Ломаченко бой в Австралии 21 мая, 15:56 Джордж Камбосос (Фото:Twitter)

Бывший обладатель поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO Джордж Камбосос (20−2, 10 КО) заявил, что готов драться против Василия Ломаченко (17−3, 11 КО), который проиграл чемпионский бой Девину Хейни.

Камбасос и Ломаченко в прошлом году должны были провести поединок за звание абсолютного чемпиона в легком весе. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Василий отказался от боя и чемпионство у австралийца забрал Хейни.

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«Я думаю, что у Ломаченко до сих пор есть большой стадионный бой в Австралии против меня, как и планировалось изначально.

Но давайте позволим ему восстановиться и вернуться в Украину. Я молюсь за Украину.

Сейчас имеем то, что имеем", — цитирует Камбососа Fight Hub TV.

Напомним, что Ломаченко заплакал после боя с Хейни, потому что не смог осуществить мечту сына и стать абсолютным чемпионом в легком весе.

Ранее сообщалось, что команда украинца будет оспаривать результаты поединка.