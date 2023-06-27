«Я буду драться с Ломаченко». Бывший абсолютный чемпион назвал страну, в которой хочет боксировать против украинца

27 июня, 10:28
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Джордж Камбосос (Фото:Твиттер)

Джордж Камбосос (Фото:Твиттер)

Австралийский абсолютный экс-чемпион в легком весе Джордж Камбосос заявил, что желает провести бой с Василием Ломаченко, который потерял первую строчку в рейтинге WBO.

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Австралиец также заявил, что снова станет чемпионом мира, а бой с Ломаченко хотел бы провести в Греции.

«Я хочу снова стать чемпионом мира — и я сделаю это. Еще хотел бы бой с Василием Ломаченко в Греции. Думаю, это было бы знаковое событие»,— сказал Камбосос Little Giant Boxing.

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Напоминаем, что в прошлом году Ломаченко и Камбосос должны были провести бой за звание абсолютного чемпиона в легком весе. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину Василий отказался от поединка и чемпионство у Камбососа забрал Хейни.

Впоследствии Василий Ломаченко также проиграл Хейни в поединке за звание абсолюта в легком весе.

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Ранее австралиец сказал, что молится за Украину и предложил Ломаченко бой в Австралии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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