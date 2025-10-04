«Вылил весь алкоголь в мусорку». Бывший абсолютный чемпион признался, как смерть легендарного Хаттона изменила его жизнь

Бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор (19−3, 13 КО) откровенно поделился тем, как смерть легендарного британского боксера Рикки Хаттона повлияла на его личную жизнь и психологическое состояние.

Тейлор заявил, что смерть Хаттона стала для него большим потрясением и поводом задуматься о своем будущем, сообщает The Ring.

«Я прекрасно провел время в Белфасте, работая на боксерском шоу. Сотни людей подходили, общались, просили сфотографироваться. Все желали мне всего наилучшего, и я подумал: «Вау, возможно, я действительно имел какое-то влияние на этот спорт». Это меня очень ободрило.

Но потом в воскресенье я проснулся и услышал ужасную новость о Рики Хаттоне, и подумал: «Боже, это же мой герой». Конечно, все знали о его борьбе с депрессией, так что эта новость стала для меня страшным сигналом. В тот момент я понял, что должен взять себя в руки, выйти наружу, начать действовать", — признался Тейлор.

Боксер рассказал, что именно тогда решил отказаться от алкоголя.

«В тот же день, когда я вернулся из Белфаста, взял весь алкоголь, который был дома, и просто вылил его в мусорку. И это, честно говоря, пошло мне только на пользу.

Я был в очень плохом состоянии. Не люблю употреблять слово «депрессия», потому что им часто злоупотребляют, но я действительно был на глубоком дне. Мне было трудно смириться с тем, что не могу больше боксировать. Но я прошел через тот ужасный период — четыре, пять, возможно, шесть недель. Это был мой спад, но теперь я на другой стороне. И впереди — вся жизнь", — рассказал боксер.

Джош Тейлор владел всеми титулами первого полусреднего веса в 2021—2022 годах. В 2018 году он победил украинца Виктора Постола, а в июле 2025-го объявил о завершении карьеры из-за риска потерять зрение.