Джошуа — Франклин: где и когда смотреть бой в Украине 1 апреля, 12:09 Джошуа vs Франклин (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В субботу, 1 апреля, в Лондоне состоится боксерский вечер, где главным будет поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Джермейном Франклином. Накануне боксеры прошли церемонию взвешивания.



Для Джошуа это будет первый бой после поражения от Александра Усика. Если он намерен вернуться к чемпионским поединкам, то обязательно надо побеждать.

Франклина считают перспективным боксером. В его активе 22 поединка и 21 победа. Осенью прошлого года он по очкам уступил Диллиану Уайту.

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Начало боксерского вечера в 21:00 по киевскому времени. Сам бой Джошуа — Франклин ожидается после полуночи.

В прямом эфире в Украине бой Джошуа — Франклин можно посмотреть на платной платформе DAZN. Стоимость подписки — 370 грн.

Ранее мы писали, что команда Александра Усика отказалась от переговоров с Тайсоном Фьюри.