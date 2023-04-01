Джошуа — Франклин: где и когда смотреть бой в Украине

1 апреля, 12:09
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Джошуа vs Франклин (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Джошуа vs Франклин (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В субботу, 1 апреля, в Лондоне состоится боксерский вечер, где главным будет поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Джермейном Франклином. Накануне боксеры прошли церемонию взвешивания.

Для Джошуа это будет первый бой после поражения от Александра Усика. Если он намерен вернуться к чемпионским поединкам, то обязательно надо побеждать.

Франклина считают перспективным боксером. В его активе 22 поединка и 21 победа. Осенью прошлого года он по очкам уступил Диллиану Уайту.

Видео дня

Начало боксерского вечера в 21:00 по киевскому времени. Сам бой Джошуа — Франклин ожидается после полуночи.

В прямом эфире в Украине бой Джошуа — Франклин можно посмотреть на платной платформе DAZN. Стоимость подписки — 370 грн.

Ранее мы писали, что команда Александра Усика отказалась от переговоров с Тайсоном Фьюри.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Энтони Джошуа

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