Первый бой британца после поражений Усику. Джошуа и его следующий соперник прошли церемонию взвешивания перед поединком — видео
Бой Джошуа — Франклин состоится 1 апреля (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и американец Джермейн Франклин прошли церемонию взвешивания перед поединком.
Джошуа оказался тяжелее Франклина почти на 10 кг.
Весы под британцем показали 115,85 кг, в то время как американец весит 106,37 кг.
После взвешивания боксеры устроили традиционную дуэль взглядов.
Франклин провел на ринге 22 боя, в которых одержал 21 победу (14 нокаутом) и однажды проиграл. На счету Джошуа 27 поединков, в которых он одержал 24 победы (22 нокаутом) и трижды проиграл.
Поединок Джошуа - Франклин состоится 1 апреля в Лондоне на О2 Арене.
В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику в реванше и не смог вернуть себе пояса WBA, WBO, IBF и IBO, потерянные в первом поединке с украинцем в сентябре 2021 года.