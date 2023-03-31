Первый бой британца после поражений Усику. Джошуа и его следующий соперник прошли церемонию взвешивания перед поединком — видео 31 марта, 16:52 Бой Джошуа — Франклин состоится 1 апреля (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и американец Джермейн Франклин прошли церемонию взвешивания перед поединком.

Джошуа оказался тяжелее Франклина почти на 10 кг.

Весы под британцем показали 115,85 кг, в то время как американец весит 106,37 кг.

После взвешивания боксеры устроили традиционную дуэль взглядов.

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Франклин провел на ринге 22 боя, в которых одержал 21 победу (14 нокаутом) и однажды проиграл. На счету Джошуа 27 поединков, в которых он одержал 24 победы (22 нокаутом) и трижды проиграл.

Поединок Джошуа - Франклин состоится 1 апреля в Лондоне на О2 Арене.

В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику в реванше и не смог вернуть себе пояса WBA, WBO, IBF и IBO, потерянные в первом поединке с украинцем в сентябре 2021 года.

