«Собираюсь победить в первом раунде». Джошуа сделал смелое заявление перед следующим боем
Бой Джошуа — Хелениус состоится 12 августа (Фото:Reuters/John Sibley)
Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями перед боем с финном Робертом Хелениусом.
Джошуа заявил, что чувствует перед боем давление и не имеет права на ошибку, поэтому собирается быстро разобраться с Хелениусом, сообщает Boxing Scene.
«Я не могу потерпеть неудачу. Это хорошее давление. Я должен биться изо всех сил и победить.
Всегда будут сравнения, но это мой бой с Хелениусом. Не бой Уайлдера или кого-то там еще. Есть только я и он.
Роберт собирается рискнуть. Что ему терять? Это будет хороший поединок, но я собираюсь победить Хелениуса в первом раунде, если смогу. Я должен сделать это", — сказал Джошуа.
Бой состоится 12 августа в Лондоне.
Накануне боксеры прошли церемонию взвешивания.
Джошуа должен был провести бой против Диллиана Уайта, однако тот провалил допинг-тест, после чего соперником британца стал Хелениус.