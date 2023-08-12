«Собираюсь победить в первом раунде». Джошуа сделал смелое заявление перед следующим боем 12 августа, 10:55 Бой Джошуа — Хелениус состоится 12 августа (Фото:Reuters/John Sibley)

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями перед боем с финном Робертом Хелениусом.

Джошуа заявил, что чувствует перед боем давление и не имеет права на ошибку, поэтому собирается быстро разобраться с Хелениусом, сообщает Boxing Scene.



«Я не могу потерпеть неудачу. Это хорошее давление. Я должен биться изо всех сил и победить.

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Всегда будут сравнения, но это мой бой с Хелениусом. Не бой Уайлдера или кого-то там еще. Есть только я и он.



Роберт собирается рискнуть. Что ему терять? Это будет хороший поединок, но я собираюсь победить Хелениуса в первом раунде, если смогу. Я должен сделать это", — сказал Джошуа.



Бой состоится 12 августа в Лондоне.

Накануне боксеры прошли церемонию взвешивания.

Джошуа должен был провести бой против Диллиана Уайта, однако тот провалил допинг-тест, после чего соперником британца стал Хелениус.