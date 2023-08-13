«Это невероятно»: бывший соперник Усика засыпал комплиментами Джошуа после брутальной победы нокаутом 13 августа, 22:03 Дерек Чисора (Фото:Дерек Чисора via Twitter)

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (34−13, 23 КО) оценил победу экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26−3, 23 КО) над Робертом Хелениусом (32−5, 21 КО).

Чисора заявил, что его соотечественнику не хватало уверенности в своей мощи, однако он сумел найти ее в седьмом раунде, когда нокаутировал финна.

«Я посмотрел бой. Это был только вопрос времени. Эта победа очень сильно придаст ему уверенность. Это невероятно.

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Я хочу вам объяснить, чтобы вы поняли. Первое сражение Джошуа с Усиком было сложным, второй поединок тоже был сложным.

Джошуа провел восстановительный бой — очень сложный, он не верил в свою правую руку, а с Хелениусом Джошуа нашел ее, теперь вы увидите, что он ею будет наносить меткие удары.

Чего-то чуть-чуть не хватало. Теперь Джошуа преодолел этот барьер уверенности. Вы это увидите. Энтони, я горжусь тобой, брат", — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что Макгрегор напоил Джошуа пивом, празднуя его мощный нокаут.