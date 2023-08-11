Джошуа и его следующий соперник прошли церемонию взвешивания перед боем — видео 11 августа, 16:41 Бой Джошуа — Хелениус состоится 12 августа (Фото:Reuters/John Sibley)

Британский боксер Энтони Джошуа оказался немного тяжелее финского бойца Роберта Хелениуса перед поединком.



Об этом сообщает IFL TV.

Весы под Джошуа показали 113,4 кг, тогда как вес Хелениуса — 113,1 кг.

После церемонии взвешивания боксеры устроили битву взглядов.

Бой состоится 12 августа в Лондоне.



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На днях Джошуа и Хелениус провели первую дуэль взглядов.

Последний раз Хелениус выходил на ринг 5 августа этого года и победил земляка Мику Миелонена.

В своем предыдущем поединке Энтони Джошуа по очкам победил Джермейна Франклина.

Джошуа должен был провести бой против Диллиана Уайта, однако тот провалил допинг-тест, после чего соперником британца стал Хелениус.

