Джошуа и его следующий соперник прошли церемонию взвешивания перед боем — видео
Бой Джошуа — Хелениус состоится 12 августа (Фото:Reuters/John Sibley)
Британский боксер Энтони Джошуа оказался немного тяжелее финского бойца Роберта Хелениуса перед поединком.
Об этом сообщает IFL TV.
Весы под Джошуа показали 113,4 кг, тогда как вес Хелениуса — 113,1 кг.
После церемонии взвешивания боксеры устроили битву взглядов.
Бой состоится 12 августа в Лондоне.
На днях Джошуа и Хелениус провели первую дуэль взглядов.
Последний раз Хелениус выходил на ринг 5 августа этого года и победил земляка Мику Миелонена.
В своем предыдущем поединке Энтони Джошуа по очкам победил Джермейна Франклина.
Джошуа должен был провести бой против Диллиана Уайта, однако тот провалил допинг-тест, после чего соперником британца стал Хелениус.