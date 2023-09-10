Джошуа — Уайлдер. Супертяжеловесы согласовали условия долгожданного поединка — промоутер 10 сентября, 16:48 Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talksport.com)

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут подраться уже в ближайшее время.

По словам Хирна, условия суперпоединка уже согласованы, однако он не состоится пока боксеры не получат контракт.

«Мы согласовали условия боя Джошуа — Уайлдер, но пока мы не получим контракт — бой не состоится.

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Мы готовы принять этот бой. Шелли Финкель, с которым я разговаривал, тоже готов провести его. Это не обязательно должно состояться в Саудовской Аравии. Сейчас ведутся переговоры о других странах.

В то же время я действительно не удивлюсь, если Джошуа в конечном итоге сразится с Фьюри", — сказал Хирн, передает Boxing King Media.

Ранее экс-чемпион мира рассказал о будущем Джошуа после возможного поединка против Уайлдера.

Также Эдди Хирн заявлял, что бой между боксерами может состояться в январе.