Джошуа — Уайлдер. Супертяжеловесы согласовали условия долгожданного поединка — промоутер
Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talksport.com)
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут подраться уже в ближайшее время.
По словам Хирна, условия суперпоединка уже согласованы, однако он не состоится пока боксеры не получат контракт.
«Мы согласовали условия боя Джошуа — Уайлдер, но пока мы не получим контракт — бой не состоится.
Мы готовы принять этот бой. Шелли Финкель, с которым я разговаривал, тоже готов провести его. Это не обязательно должно состояться в Саудовской Аравии. Сейчас ведутся переговоры о других странах.
В то же время я действительно не удивлюсь, если Джошуа в конечном итоге сразится с Фьюри", — сказал Хирн, передает Boxing King Media.
Ранее экс-чемпион мира рассказал о будущем Джошуа после возможного поединка против Уайлдера.
Также Эдди Хирн заявлял, что бой между боксерами может состояться в январе.