Кличко, Руис или Усик? Джошуа назвал своего самого сильного соперника 21 мая, 12:13 Цей матеріал також доступний українською Джошуа за карьеру провел 26 боев (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что самым сильным соперником в его карьере был украинец Владимир Кличко.



Эксклюзивным признанием уроженец Уотфорда поделился в интервью YouTube-каналу Oxford Union.

«Самым сложным соперником, с которым я никогда не сталкивался, был, безусловно, Владимир Кличко. Молодой лев против старого льва. Когда я сражался с ним, я думал, что рано вышел против аксакала, но это был его последний бой.

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Поэтому, если бы я не дрался с ним, было бы слишком поздно. Иногда из-за отсутствия опыта мы что-то усложняем. У него нокаутов было больше, чем у меня вместе взятых боев и нокаутов в послужном списке. Он был опытным и очень сильным. Это действительно был тяжелый бой", — сказал Энтони.

Британец отметил, что с Кличко ему пришлось боксировать до 11-го раунда включительно, чего ранее с ним не случалось.

Джошуа за карьеру провел 26 боев, одержал 24 победы и потерпел два поражения. У Кличко Энтони выиграл нокаутом в 11-м раунде в апреле 2017 года. Проигрывал британец только мексиканцу Энди Руису, у которого затем взял реванш, и украинцу Александру Усику.

Ранее Джошуа заявил, что готовит специальный план на второй бой против Усика.

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