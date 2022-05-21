Кличко, Руис или Усик? Джошуа назвал своего самого сильного соперника

21 мая, 12:13
Цей матеріал також доступний українською
Джошуа за карьеру провел 26 боев (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Джошуа за карьеру провел 26 боев (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что самым сильным соперником в его карьере был украинец Владимир Кличко.

Эксклюзивным признанием уроженец Уотфорда поделился в интервью YouTube-каналу Oxford Union.

«Самым сложным соперником, с которым я никогда не сталкивался, был, безусловно, Владимир Кличко. Молодой лев против старого льва. Когда я сражался с ним, я думал, что рано вышел против аксакала, но это был его последний бой.

Видео дня
Читайте также:
«Все готово к объявлению боя». Промоутер назвал вероятные дату и место проведения реванша между Усиком и Джошуа

Поэтому, если бы я не дрался с ним, было бы слишком поздно. Иногда из-за отсутствия опыта мы что-то усложняем. У него нокаутов было больше, чем у меня вместе взятых боев и нокаутов в послужном списке. Он был опытным и очень сильным. Это действительно был тяжелый бой", — сказал Энтони.

Британец отметил, что с Кличко ему пришлось боксировать до 11-го раунда включительно, чего ранее с ним не случалось.

Джошуа за карьеру провел 26 боев, одержал 24 победы и потерпел два поражения. У Кличко Энтони выиграл нокаутом в 11-м раунде в апреле 2017 года. Проигрывал британец только мексиканцу Энди Руису, у которого затем взял реванш, и украинцу Александру Усику.

Ранее Джошуа заявил, что готовит специальный план на второй бой против Усика.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Кличко Бокс Александр Усик Энтони Джошуа Кличко-Джошуа

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X