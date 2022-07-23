«Он надрал мне задницу». Джошуа рассказал, почему проиграл Усику в первом поединке
Усик и Джошуа проведут реванш 20 августа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа перед реваншем с Александром Усиком вспомнил первый бой с украинцем, в котором он потерпел поражение.
Джошуа заявил, что в первом поединке Усик был сильнее, в то время как он ошибался, что привело к поражению, сообщает WBN.
«В первом бою Усик надрал мне задницу в некоторых раундах. Я должен принять это поражение как мужчина. Я считаю только себя виноватым в этом фиаско. Я способен признавать ошибки, и держу голову высоко, когда я прав», — сказал Джошуа.
Британец заявил, что настроен взять реванш за поражение в первом бою.
«Мне не нравится усложнять ситуацию, ведь все гениальное — просто.
Порой, если ты ничего не усложняешь, то можешь добиться больших результатов. Так что я просто не усложняю, двигаюсь только вперед, реванш состоится уже совсем скоро", — подытожил Джошуа.
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.
21 июня украинец и британец провели первую дуэль взглядов перед реваншем.
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