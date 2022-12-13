«Он круче Фьюри». Джошуа назвал своего следующего соперника

13 декабря, 19:47
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33-летний Джошуа не профессиональном ринге провел 27 боев (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

33-летний Джошуа не профессиональном ринге провел 27 боев (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что его следующим соперником должен стать соотечественник Диллиан Уайт.

Слова экс-чемпиона мира в супертяжелом весе приводит Вoxingnews24.

«Моим следующим соперником должен быть Уайт. Южный Лондон против северного.

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Фьюри — хороший боец, но он — манчестерский мальчик. Я считаю, что Диллиан — круче", — сказал Энтони.

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33-летний Джошуа не профессиональном ринге провел 27 боев, одержал 24 победы и потерпел три поражения.

На счету Уайта 32 поединка в карьере. 34-летний Диллиан одержал 29 побед и потерпел тоже три поражения.

В 2015 году боксеры уже встречались в ринге. Тогда победу нокаутом в седьмом раунде одержал Энтони.

Джошуа в своем последнем поединке проиграл украинскому чемпиону мира Александру Усику. Уайт в конце ноября текущего года победил американца Джермейна Франклина.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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