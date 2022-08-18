Джошуа рассказал, завершит ли карьеру в случае поражения Усику в реванше

18 августа, 16:55
В первом бою Джошуа проиграл Усику по решению судей (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

В первом бою Джошуа проиграл Усику по решению судей (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал возможное завершение карьеры в случае проигрыша украинцу Александру Усику в реванше, который состоится 20 августа.

Джошуа считает чушью разговоры о его возможном завершении карьеры, если он проиграет второй бой Усику, поскольку украинец считается одним из лучших боксеров в мире, сообщает Boxing Scene.

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«Люди всегда задают вопросы. И они имеют на это право. Я до сих пор хочу соревноваться. Мне это нравится. Я люблю вызовы. Это непростая работа, но у меня есть свобода, есть силы и желания, чтобы продолжать», — заявил Джошуа.

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Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Накануне Усик и Джошуа устроили финальную битву взглядов перед реваншем.

Перед этим украинец и британец провели открытую тренировку.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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