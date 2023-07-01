Впечатляющая сумма. Промоутер озвучил гонорар Джошуа за бой с Уайлдером

1 июля, 19:52
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Джошуа и Уайлдер могут подраться в декабре (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Джошуа и Уайлдер могут подраться в декабре (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, сколько может заработать британский супертяжеловес Энтони Джошуа за потенциальный бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Об этом сообщает Boxing Social.

По словам Хирна, поединок Джошуа — Уайлдер может состояться в декабре этого года.

«С поясами или без поясов — это не имеет значения, когда у вас такой соперник. Он собирается заработать 60 миллионов долларов за бой с Деонтеем Уайлдером в декабре», — сказал Хирн.

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Ранее Эдди Хирн заявил, что получил предложение на бой Джошуа против Уайлдера.

Кроме этого Джошуа подтвердил, что идут переговоры о его бое с Уайлдером, а поединок может состояться в конце этого года.

Также была информация, что Джошуа может провести бой против своего земляка Дилиана Уайта.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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