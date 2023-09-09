«Если Уайлдер нокаутирует его — это конец». Экс-чемпион мира рассказал о будущем Джошуа после возможного поединка против Бомбардировщика 9 сентября, 15:23 Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talksport.com)

Карл Фроч, бывший чемпион мира во втором среднем весе, поделился ожиданиями от долгожданного поединка Джошуа — Уайлдер.

По словам Фройча, если Джошуа упадет после точного удара Бомбардировщика, как называют Уайлдера, то это будет концом его карьеры.

«Если Деонтей Уайлдер нокаутирует Энтони Джошуа, то я не думаю, что Джошуа захочет после этого снова драться, я не думаю, что он сможет после этого восстановиться. Если Уайлдер нокаутирует Джошуа, то я думаю, что это конец Энтони, я не думаю, что он вернется после этого.

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Джошуа после поражения от Руиса — я думаю, что он стал сломанным бойцом, если честно. Не думаю, что после этого поражения он остался прежним. По его выступлениям видно, о чем он думает, когда я смотрю его бои, меня беспокоит, что его мысли больше не там", — сказал Фроч, передает Boxing Social.

Недавно легендарный Леннокс Льюис назвал фаворита в поединке Джошуа — Уайлдер.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между Джошуа и Уайлдером может состояться в январе.