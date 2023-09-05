Промоутер рассказал, когда может состояться долгожданный бой Джошуа — Уайлдер 5 сентября, 13:46 Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talkSPORT)

Промоутер Эдди Хирн рассказал о переговорах по организации поединка между британцем Энтони Джошуа и американцем Деонтеем Уайлдером.

По словам Хирна, бой между Джошуа и Уайлдером может состояться в январе, сообщает iFL TV.

«Если не договоримся на этот месяц и перенесем на февраль или март, вероятно, Энтони проведет еще один бой в декабре. Уайлдер говорит о бое в октябре, но уже сентябрь», — сказал Хирн.

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Промоутер добавил, что Джошуа не против подраться с Уайлдером даже в декабре, но пока такого предложения не поступало, поэтому, вероятно, британец сначала проведет бой против другого соперника.

«Пока этого не произойдет, мы будем оставлять наши варианты открытыми до декабря. В идеале мы хотели бы перейти прямо к бою с Уайлдером.

Думаю, вы увидите лучшего Джошуа в больших поединках. Если он проведет еще один бой до Уайлдера, то соперник будет на уровне Уайта или Хелениуса", — рассказал Хирн.

Ранее легендарный Леннокс Льюис назвал фаворита в поединке Джошуа — Уайлдер.