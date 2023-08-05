Соперник Джошуа сделал резонансное заявление по поводу своего допинга 5 августа, 18:57 Диллиан Уайт (Фото:instagram.com/dillianwhyte)

Британский боксер Диллиан Уайт (29−3, 19 КО) отреагировал на новость о том, что он провалил допинг-тест перед боем с Энтони Джошуа (25−3, 22 КО).



Боксер опубликовал в Instagram заявление, в котором высказался по поводу отмены поединка.

По словам Уайта, он никогда не принимал допинг, а значит сумеет доказать свою невиновность.

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«Я шокирован и опустошен неблагоприятным отчетом WADA насчет меня. Я узнал это только сегодня утром и до сих пор с этим справляюсь.

Я также только что увидел, что бой отменяется — у меня не было никакого шанса довести свою невиновность до принятия решения.

Я могу подтвердить без тени сомнения, что я не употреблял запрещенное вещество ни в этом лагере, ни в любой момент своей жизни. Я совершенно невиновен и прошу дать мне время, чтобы пройти через процесс доказывания этого без поспешных выводов или суждений СМИ.

Я настаивал на круглосуточном тестировании WADA для этого боя, как я и делал добровольно и за свой счет во всех своих боях на протяжении многих лет.

Это не первый случай, когда мне сообщают, что у меня негативный результат на вещество, которое не употреблял. И, как и в прошлый раз, я снова докажу, что я совершенно невиновен.

Я очень разочарован из-за поклонников бокса, которые пропустят то, что, безусловно, должно было быть замечательным событием", — написал Уайт.

Отметим, что поединок Уайта с Энтони Джошуа должен был состояться 12 августа.

Ранее сообщалось, что звездный украинец предсказал будущее Джошуа.