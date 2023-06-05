«Доставит проблемы»: Потенциальный соперник Усика оценил шансы украинца в бою с Фьюри

5 июня, 19:45
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Джо Джойс (Фото:Джо Джойс via Instagram)

Джо Джойс (Фото:Джо Джойс via Instagram)

Бывший временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джо Джойс уверен, что Александр Усик станет серьезным оппонентом для Тайсона Фьюри.

Британский боксер уверен, что украинец удивит «Цыганского короля», если покажет такое же выступление, как с Энтони Джошуа.

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«Усик выбрасывает много ударов, он левша. У него хорошо работают ноги, Усик не отходит от мишени, что он показал в бою с Энтони Джошуа.

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Если Александр будет так драться с Фьюри, то доставит ему проблемы, потому что он много бьет, он неудобный левша. Но Фьюри выше него, поэтому он может быть большим парнем. У него длиннее руки, он может сделать бой на ближней дистанции некомфортным для Усика".

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Джойс считает, что победитель потенциального боя выиграет мегатурнир в Саудовской Аравии, где также планируют выступить Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

«Победитель этого поединка выиграет весь турнир, потому что уже Фьюри показал, что он может победить Уайлдера», — сказал Джойс на подкасте ChatterBox.

Ранее стали известны гонорары Усика и Фьюри за бой в Саудовской Аравии.

Отметим, что украинец сделал неожиданное обращение к британцу.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Джо Джойс

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