«Я разобью Усику лицо»: обязательный соперник украинца сделал смелое заявление о бое с чемпионом

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36−3, 24 KO) высказался по поводу потенциального боя против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24−0, 15 КО).

Новозеландец настроен досрочно победить украинца, если им удастся договориться о поединке.

«Как мы знаем, Усик травмирован, не так ли? Что-то происходит, поэтому он получил отсрочку от WBO.

Он великолепный чемпион и достиг невероятных результатов в боксе. Мы все знаем, как он покорил супертяжелую весовую категорию. Но мы, не только бойцы с вершины рейтинга, но и все бойцы супертяжелого веса, хотим видеть больше движения в отношении мировых титулов. Так что, Усик, давай, друг. Нам нужно немного действий.

Но сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной.

Сейчас я сосредоточен только на Фабио Уордли, он имеет все мое внимание, и я с нетерпением жду его", — приводит слова Паркера The Ring.

Напомним, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер отказался от боя за право подраться с Усиком.