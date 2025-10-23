«Настоящий кошмар и в ринге, и вне его»: Паркер назвал сильнейшего соперника в карьере — это жертва Усика

23 октября, 07:03
Джозеф Паркер вспомнил бои с Дереком Чисорой (Фото: DAZN Boxing)

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер рассказал о самом сильном боксере, с которым он выходил в ринг.

Новозеландский боксер выделил Дерека Чисору, который в 2020 году проиграл Александру Усику единогласным решением судей.

«Я бы сказал, что Чисора был самым сильным.

Он всегда дышит тебе в лицо, не дает ни секунды покоя. Все эти короткие удары по корпусу и голове снаружи кажутся незначительными, но каждый из них болезненный и постепенно скапливается.

С ним — настоящий кошмар и в ринге, и вне его", — приводит слова Паркера talkSPORT.

Напомним, что Паркер дважды дрался с Чисорой. В мае 2021 года он победил Дерека раздельным решением судей, а в декабре того же года — единогласным.

Свой следующий бой Джозеф проведет бой против Фабио Вордли. Поединок состоится 25 октября.

Ранее в команде Усика рассказали, кто будет следующим соперником украинца.

