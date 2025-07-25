«Его просто игнорируют». Леннокс Льюис выбрал следующего соперника для Усика

25 июля, 18:51
Леннокс Льюис (Фото: Леннокс Льюис/Instagram)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, кто должен стать следующим соперником украинца Александра Усика.

Легенда бокса назвал новозеландца Джозефа Паркера. WBO уже санкционировала поединок Усика с этим бойцом.

«Я думаю, что Джозеф Паркер сейчас имеет хорошие шансы [против Усика]. Считаю, что его просто игнорируют. Паркеру нужен следующий бой — дайте ему этот шанс.

Он давно ждет своей возможности. Не понимаю, почему ее до сих пор не дали. По моему мнению, именно он должен стать следующим соперником [Усика]", — цитирует Льюиса Seconds Out.

Напомним, 19 июля Усик снова стал абсолютом в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

https://www.youtube.com/watch?v=nuHEZUEayJU&ab_channel=DAZNBoxing
Паркер в последний раз выходил на ринг в феврале этого года, когда нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде. Он стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBO.

Сообщалось, что Усик рискует потерять статус абсолютного чемпиона мира — один его пояс могут забрать.

Редактор: Орест Дыда

