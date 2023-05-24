Брутально и феерично: Потенциальный соперник Фьюри добыл победу в первом раунде — видео 24 мая, 17:47 Джозеф Паркер (Фото:instagram.com/joeboxerparker)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (32−3, 22 КО) победил Файгу Опелу (15−4−2, 11 КО).

В Мельбурне (Австралия) состоялось боксерское шоу от промоушена No Limit Boxing, где во главе был бой экс-чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера и Файги Опелу.

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Уже с первых секунд Паркер начал доминировать в ринге, создавая давление на соперника. Новозеландский боксер наносил один удар за одним, а австралиец лишь защищался и пытался сокращать дистанцию.

Джозеф поймал момент и сильно потряс соперника, который зашатался и начал терять равновесие. В итоге рефери остановил поединок, присудив победу в первом раунде Паркеру.

Отметим, что на поединке присутствовал чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который может провести бой с новозеландцем.

Ранее сообщалось, британец начал переговоры о поединке с неожиданным соперником.