«Не для того, чтобы тратить время»: соперник Усика согласился на бой с новым Майком Тайсоном

10 октября, 12:12
Джозеф Паркер готов к бою с Мозесом Итаумой (Фото: instagram.com/joeboxerparker)

Джозеф Паркер готов к бою с Мозесом Итаумой (Фото: instagram.com/joeboxerparker)

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36−3, 24 KO) выразил желание еще раз провести бой в 2025 году.

Новозеландский боксер согласился на поединок с Мозесом Итаумой, которого сравнивают с легендарным Майком Тайсоном.

«Бои раз в год — это просто недостаточно. Я хочу драться как можно чаще, и если все пойдет хорошо с Уордли 25 октября, выведите меня на ринг снова в конце года.

Итаума — это еще один бой, который я бы с удовольствием принял. Я приму любой бой. Я в боксе не для того, чтобы тратить время и выбирать бои, в которых участвовать. Я приму любой бой, который будет", — приводит слова Паркера The Ring.

Итаума следующий бой проведет 13 декабря в Манчестере, соперник еще не определен.

Напомним, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.

Ранее Итаума объяснил, почему не проводит бой с украинским чемпионом.

