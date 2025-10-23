«Усик, скоро увидимся»: временный чемпион записал украинцу обращение — видео

23 октября, 11:08
Джозеф Паркер может провести бой с Александром Усиком (Фото: instagram.com/joeboxerparker)

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер обратился к абсолютному чемпиону мира Александру Усику.

Временный чемпион WBO прокомментировал решение украинца встретиться с победителем поединка Джозефа с британцем Фабио Уордли.

«Это замечательно, замечательно это слышать. Усик, скоро увидимся», — с улыбкой сказал Паркер.

25 октября 2025 года состоится бой между временным чемпионом WBA Фабио Вордли и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером. Победитель этого боя станет следующим соперником Александра Усика.

