Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер обратился к абсолютному чемпиону мира Александру Усику.

Временный чемпион WBO прокомментировал решение украинца встретиться с победителем поединка Джозефа с британцем Фабио Уордли.

«Это замечательно, замечательно это слышать. Усик, скоро увидимся», — с улыбкой сказал Паркер.

25 октября 2025 года состоится бой между временным чемпионом WBA Фабио Вордли и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером. Победитель этого боя станет следующим соперником Александра Усика.

