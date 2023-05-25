«Пришлите мне контракт»: Секс-символ мирового бокса бросила вызов Фьюри

25 мая, 17:47
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Эбани Бриджес (Фото:instagram.com/ebanie_bridges)

Эбани Бриджес (Фото:instagram.com/ebanie_bridges)

Чемпионка мира по версии IBF в легчайшем весе и главный секс-символ современного бокса Эбани Бриджес предложила обладателю титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсону Фьюри провести поединок.

Девушка опубликовала серию постов в Twitter, в которых раскритиковала австралийский промоушен. По словам Бриджес, она недовольна тем, что местное общество уделяет больше внимания британцу и его возможном поединку на континенте, чем боксерам.

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«Фьюри прилетел в Австралию на вечер бокса, и промоушен уделил ему больше внимания, чем участникам боев. Теперь внезапно Дэмси Маккин и Джей Опетайя думают, что подерутся с ним.

Я просто не могу с этим смириться. Мне интересно, кому еще Фьюри сказал, что подерется с ним. Он ведет много переговоров, многие боксеры думают, что почти заключили сделки. Все в мире считают, что они получат шанс. Цирк.

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В следующем поединке ему следует подраться со мной. Пришли мне контракт", — написала Бриджес на своей странице в Twitter.

instagram.com/ebanie_bridges
Фото: instagram.com/ebanie_bridges

Ранее сообщалось, что «Цыганский король» намекнул на бой с непобежденным боксером.

Отметим, что Фьюри сделал еще одно дерзкое обращение к Александру Усику.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри

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