«Пришлите мне контракт»: Секс-символ мирового бокса бросила вызов Фьюри 25 мая, 17:47 Эбани Бриджес (Фото:instagram.com/ebanie_bridges)

Чемпионка мира по версии IBF в легчайшем весе и главный секс-символ современного бокса Эбани Бриджес предложила обладателю титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсону Фьюри провести поединок.

Девушка опубликовала серию постов в Twitter, в которых раскритиковала австралийский промоушен. По словам Бриджес, она недовольна тем, что местное общество уделяет больше внимания британцу и его возможном поединку на континенте, чем боксерам.

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«Фьюри прилетел в Австралию на вечер бокса, и промоушен уделил ему больше внимания, чем участникам боев. Теперь внезапно Дэмси Маккин и Джей Опетайя думают, что подерутся с ним.

Я просто не могу с этим смириться. Мне интересно, кому еще Фьюри сказал, что подерется с ним. Он ведет много переговоров, многие боксеры думают, что почти заключили сделки. Все в мире считают, что они получат шанс. Цирк.

В следующем поединке ему следует подраться со мной. Пришли мне контракт", — написала Бриджес на своей странице в Twitter.

He should fight me next 😂 send me a contract — Blonde Bomber 🥊💁🏼‍♀️ (@EbanieBridges) May 25, 2023

Фото: instagram.com/ebanie_bridges

Ранее сообщалось, что «Цыганский король» намекнул на бой с непобежденным боксером.

Отметим, что Фьюри сделал еще одно дерзкое обращение к Александру Усику.