«Это будущий № 1». Промоутер Хирн назвал боксера, который сбросит Кроуфорда с вершины P4P

Джарон Эннис не проиграл ни одного боя (Фото: Boxing News 24/7)

Британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность, что его подопечный, бывший чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис (34−0, 30 КО), вскоре возглавит рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р).

Хирн убежден, что Эннис сможет сменить Теренса Кроуфорда на вершине бокса уже в ближайшие месяцы, сообщает Ring Magazine.

«Я считаю, что Джарон Эннис — это будущий № 1 P4P. Речь идет о 12 месяцах. Думаю, именно он заменит Теренса Кроуфорда», — заявил Хирн.

Промоутер добавил, что на сегодня самым интересным вариантом является поединок Энниса с Вирджилом Ортисом-младшим.

«Это лучший бой в боксе. Я думаю, их команда уверена, что может победить. Мы уверены, что победим. Так что мы готовы. Если Вирджил хочет тянуть время — мы ничего не сделаем», — сказал Хирн.

Функционер также отметил, что команда готова рассмотреть и другие варианты.

«Мы готовы драться с Муртазалиевым или Фундорой. После боя с Лимой — любой подходит», — подытожил промоутер.

Джарон Эннис недавно освободил титулы IBF и WBA в полусреднем весе и поднялся в первый средний дивизион. Уже 11 октября он проведет бой-элиминатор за пояс WBA против Уисмы Лимы.

Сообщалось, что Кроуфорд сместил Усика с первого места в рейтинге лучших боксеров мира.