«Это никому не интересно»: промоутер Джошуа назвал боксера, с которым Усик не должен проводить бой

Хирн заявил, что Александру Усику не нужно проводить трилогию с «Цыганским королем», хоть тот и вызвался на поединок.

«Никогда не знаешь наверняка. Никогда не знаешь, что Тайсон думает или что он собирается делать. Было очевидно, что он вернется, но он никогда прямо не скажет: «Да, я хочу драться с Энтони Джошуа». Ему нужно что-то делать.

Хорошо, что он заговорил о третьем бою с Усиком — это реакция, которую видно в сети. При всем уважении, это никому не интересно. Все хотят только бой с Джошуа. Поэтому мы просто будем делать свое, он — свое, а там посмотрим, к чему все придет", — приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что Фьюри завершил карьеру боксера после двух поражений от Усика.

Ранее сообщалось, что Тайсон пригрозил Дюбуа и признался, за кого будет болеть в реванше Даниэля и Усика.