«Усик будет драться с ним»: промоутер назвал непобежденного боксера, который получит бой с украинцем

Представитель Энтони Джошуа считает, что 38-летний украинец может боксировать еще несколько лет.

«Иногда мы отправляем людей на пенсию, не правда ли? Я уже говорил об Усике, что, возможно, ему сейчас стоит уйти на пенсию. Он, должно быть, слушает это и думает: „Пошел ты! Почему? Я чувствую себя отлично. Я боксирую лучше, чем когда-либо. Почему я должен уйти на пенсию?“. И он прав. В конце концов, если он в хорошей физической форме и все еще стремится к этому, удачи ему».

Хирн считает, что Усик проведет бой с Итаумой.

«Он, по-видимому, думает, что этот парень должен заслужить бой. Он боксировал с Диллианом Уайтом, который, кажется, был не в лучшем состоянии на тот момент. Пойди и выиграй у нескольких ребят. Я уверен, что Усик будет биться с Итаумой», — приводит слова Хирна Pro Boxing Fans.

Украинец в июле нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Недавно Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.