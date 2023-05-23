«Дело в том, что вам нравится»: Промоутер Джошуа лаконично оценил поражение Ломаченко 23 мая, 21:12 Василий Ломаченко (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что бой Василия Ломаченко и Девина Хейни выдался равны.

Специалист отметил, что еще до поединка каждый выделил фаворита. Именно этот фактор решает в вопросе спорного победителя.

«Я не видел бой полностью, но следил за ним в Twitter. Я также пересмотрел самые яркие хайлайты. Мне не нравятся эти разговоры: «Ой, это ограбление». Спрашиваешь человека, какой счет вышел у него, а он отвечает: «115−113 в пользу Ломаченко». Так что это едва ли ограбление. Это твое мнение. И легко может быть 115−113 в другую сторону.

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Большинство людей чувствует, что Ломаченко выиграл бой. Но порой в боксе люди принимают решение еще перед поединком. Говорят, что Лому ограбили, но мне бой показался очень близким. Думаю, большинство людей почувствовало, что 116−112 — это слишком большая разница. Но я полагаю, что здесь дело в том, что вам нравится", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Отметим, что Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Ранее сообщалось, что вице-президент Top Rank поставил крест на апелляции Ломаченко.