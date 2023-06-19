«Фьюри простаивает». Известный промоутер считает, что британец опасается Александра Усика 19 июня, 15:00 Усик и Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер Эдди Хирн поделился своими мыслями относительно поединка украинского боксера Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По его мнению, британец слишком долго не дрался, чтобы быть в отличной форме.

«Я не думаю, что карьерой Фьюри управляют совсем плохо. Я просто чувствую, что сейчас люди стали нетерпеливыми в отношении Тайсона. Он замечательный боец, у него хорошая карьера. У него был перерыв, но это случалось со многими супертяжеловесами, Энтони Джошуа порой тоже простаивал.

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Я думаю, что у Фьюри была возможность устроить бой с Усиком. В случае с Тайсоном дело в том, что когда он что-то надумал, то не очень хочет это обсуждать".

Также промоутер отметил, что Фьюри понимает, что бой против Усика будет сложный для него.

«Мне кажется, если бы он был более благоразумным, то устраивал бы бои. Они бы организовали поединок с Усиком, если бы этот бой действительно нравился Фьюри, но он знает, что это сложный бой. У себя в голове он установил сумму, и не согласится на поединок, пока ее не получит», — сказал Хирн Boxing UK.

Напомним, что Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался из-за условий британца.

Позже была информация что боксеры могут встретиться на супертурнире в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри может состояться этой зимой.