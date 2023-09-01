«Поэтому он оказался в больнице». Менеджер Ломаченко признался, почему украинец обратился в клинику после поединка с Хейни
Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)
Эгис Климас, представляющий интересы Василия Ломаченко, прокомментировал заявление Дэвина Хейни о том, что украинский боксер попал в больницу после их поединка.
В своем Twitter Климас написал, что Ломаченко волновался за американца, потому что тот получил много ударов по голове, что заставило Василия обратился в клинику.
«Девин, вау, у тебя точная информация, мы обратились в больницу и искали тебя, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке, поскольку тебя много раз били по голове.
Но нам сказали, что кареты скорой помощи отвезли тебя в другую больницу. Мы волновались за тебя. Как насчет реванша? Страшно?" - написал Климас.
Напомним, что в апреле этого года Хейни победил Ломаченко и защитил звание абсолютного чемпиона в легком весе.
Ранее сообщалось, что Ломаченко получил клеймо труса от непобедимого американца Шакура Стивенсона.