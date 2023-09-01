«Поэтому он оказался в больнице». Менеджер Ломаченко признался, почему украинец обратился в клинику после поединка с Хейни

1 сентября, 17:13
Поделиться:
Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Эгис Климас, представляющий интересы Василия Ломаченко, прокомментировал заявление Дэвина Хейни о том, что украинский боксер попал в больницу после их поединка.

Читайте также:
«Потянет его в болото»: украинский боксер неочевидно высказался об «охлажденных отношениях» Усика с Ломаченко

В своем Twitter Климас написал, что Ломаченко волновался за американца, потому что тот получил много ударов по голове, что заставило Василия обратился в клинику.

«Девин, вау, у тебя точная информация, мы обратились в больницу и искали тебя, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке, поскольку тебя много раз били по голове.

Видео дня

Но нам сказали, что кареты скорой помощи отвезли тебя в другую больницу. Мы волновались за тебя. Как насчет реванша? Страшно?" - написал Климас.

Читайте также:
«Лучший боец на планете в то время»: олимпийский чемпион с гордостью вспомнил бой с Ломаченко — фото

Напомним, что в апреле этого года Хейни победил Ломаченко и защитил звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получил клеймо труса от непобедимого американца Шакура Стивенсона.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X