«Поэтому он оказался в больнице». Менеджер Ломаченко признался, почему украинец обратился в клинику после поединка с Хейни 1 сентября, 17:13 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Эгис Климас, представляющий интересы Василия Ломаченко, прокомментировал заявление Дэвина Хейни о том, что украинский боксер попал в больницу после их поединка.

В своем Twitter Климас написал, что Ломаченко волновался за американца, потому что тот получил много ударов по голове, что заставило Василия обратился в клинику.

«Девин, вау, у тебя точная информация, мы обратились в больницу и искали тебя, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке, поскольку тебя много раз били по голове.

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Но нам сказали, что кареты скорой помощи отвезли тебя в другую больницу. Мы волновались за тебя. Как насчет реванша? Страшно?" - написал Климас.

I was at home having a threesome.. https://t.co/gUfqzSEK32 — Devin Haney (@Realdevinhaney) September 1, 2023

Напомним, что в апреле этого года Хейни победил Ломаченко и защитил звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получил клеймо труса от непобедимого американца Шакура Стивенсона.