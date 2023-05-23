«Надеюсь, они сами себя съедят»: Жена Усика оставила жесткое послание россиянам — фото 23 мая, 17:56 Александр и Катерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Возлюбленная чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика Екатерина обратилась к гражданам страны-агрессора.

Девушка написала у себя в Instagram-stories пост, в котором высказался о войне, которую развязала Россия.

По словам Екатерины, украинцы будут до конца бороться. Что касается россиян, то им прощения не будет.

Видео дня

«Мы никогда не простим тех, кто превратил города Украины в пепел. Вы отняли жизнь женщин, детей, стариков и наших воинов. Я не желаю соседям смерти и не проклинаю их, я надеюсь, что, когда они поймут масштабы жестокости и дикости, с которой они пришли к нам, они сами себя съедят. А мы боролись, боремся и будем бороться до конца. Слава нашей Украине. Слава ВСУ», — написала Екатерина.

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, Ломаченко выдал странный прогноз о завершении войны в Украине.

Ранее было названо число спортсменов, которые погибли на войне с Россией.