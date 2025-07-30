В купальнике на сапборде. Екатерина Усик поразила подписчиков новыми фото с отдыха в Испании

Екатерина и Александр поженились в 2009 году (Фото: Екатерина Усик/Instagram)

Екатерина Усик, жена абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика, поделилась с фанатами яркими фотографиями из отпуска.

Екатерина опубликовала в Instagram фото, на которых она позирует в купальнике посреди моря на сапборде, наслаждаясь теплыми деньками на испанском побережье.

Подписчики засыпали жену боксера комплиментами.

«Катяяяяя», «Это очень красиво», «И это мать четверых», — выразили восхищение в комментариях

Фото: Екатерина Усик/Instagram

Александр и Екатерина поженились в 2009 году в Симферополе. Пара воспитывает четверых детей.

Ранее сообщалось, что Усик с женой устроил романтический фотосет на побережье Испании.