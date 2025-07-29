Усик с женой устроил романтический фотосет на побережье Испании

29 июля, 15:36
Александр и Екатерина женаты с 2009 года (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после успеха в Лондоне на частном самолете прилетел в Испанию, где сейчас отдыхает.

Недавно в Инстаграме его жена Екатерина Усик опубликовала ряд романтических фото со своим мужем.

На кадрах супруги нежно обнимаются и бегут по пляжу, держась за руки.

Отметим, что Александр и Екатерина поженились в 2009 году в Симферополе. Сейчас пара воспитывает четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал в 5-м раунде британца Даниэля Дюбуа.

Ранее Усик обратился с мотивационной речью к юным дзюдоистам клуба в испанской Марбелье, где занимается его сын.

