«Людей держат в страхе». Жена Усика назвала разницу между украинским и аннексированным Россией Крымом

22 марта, 16:16
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Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина, жена украинского боксера Александра Усика, сравнила Крым в составе Украины и после аннексии полуострова Россией.

Екатерина опубликовала «сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором рассказала о проблемах, которые принесла Россия в Крым после того, как аннексировала полуостров.

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«Пока до 2014 года я жила в украинском Крыму, то у нас никогда не было терактов. Не миновали школы, суды, аэропорт.

Все закончилось, когда пришла Россия. А точкой отсчета был Керчь. Школа, в которую вошел парень и расстрелял учеников.

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Людей тупо держат в страхе, то самолет упадет, так случайно. Россия никогда нахрен никому нужна не была, и все теракты совершали сами. Держа людей в постоянном стрессе. Задумайтесь, россияне», - написала Екатерина.

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее Екатерина Усик заявила, что готова финансово отблагодарить того, кто остановит президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

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Теги:   Крым Аннексия Крыма Александр Усик

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