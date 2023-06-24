«Все, кто предал Украину, убегайте!»: Жена Усика патриотически обратилась к жителям Крыма 24 июня, 22:05 Екатерина Усик верит (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО) Екатерина Усик обратилась к жителям оккупированного Крыма.

Девушка отреагировала на события, которые происходят в России. Группа ЧВК Вагнера намеревалась дойти до Москвы, однако затем она договорились с властью о приостановлении бунта.

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Екатерина в Instagram-stories обратилась к жителям оккупированного Крыма с призивом о том, что им нужно убегать, ведь скоро придет Украина.

«Крымусики, скоро мы придем. Крым вернется в свою украинскую гавань. А все, кто предал Украину, убегайте!

В Крыму кипишь! Я понимаю нежелание большинства крымусиков возвращаться в Украину (большая часть предателей, которые давали присягу Украине, так легко ушли подлизывать другому диктатору). Я верю в свою страну, и что это просто так не пройдет", — написала Усик.

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Ранее сообщалось, что звезда украинского тенниса комично отреагировал на восстание в России.