«Я не знаю, с чем сравнить». Элина Свитолина поражена поддержкой украинского народа на Уимблдоне 4 июля, 19:00 Свитолина (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Лучшая теннисистка в истории Украины провела пресс-конференцию после победы над семикратной победительницей турниров Большого шлема Винусой Уильямс.

Читайте также: Свитолина сенсационно проиграла чешке на старте турнира в Великобритании

По словам Элины, она чувствует большую поддержку Украины от англичан и других людей, которые следят за ней на турнире.

«Я чувствую поддержку, очень много поддержки от англичан. Очень много людей выразили поддержку мне и украинцам.

Видео дня

Кроме того, я не знаю, с чем сравнить, потому что я не играла здесь в прошлом году, поэтому не могу сказать больше", — сказала Свитолина во время пресс-конференции.

Напомним, что Элина победа американку в первом круге Уимблдона со счетом — 6−4, 6−3.

Ранее сообщалось, что Винус Уильямс отметилась некрасивым поступком после поражения от Свитолиной на Уимблдоне.