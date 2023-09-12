«Хочу подраться с Усиком». Экс-чемпион мира бросил вызов лучшим супертяжеловесам современности 12 сентября, 11:13 Нацлучшие боксеры супертяжелого веса (Фото:talkSPORT)

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энди Руис рассказал, с кем хотел бы выйти на ринг в ближайшее время.

Как передает Boxing Social, американский боксер хочет подраться с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Также Руис нацелен устроить трилогию с британцем Энтони Джошуа.

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«Я хотел бы встретиться с Усиком. Я хочу провести бой с Тайсоном Фьюри, а также хочу подраться с Энтони Джошуа — мы могли бы устроить трилогию. Этот бой заставляет меня плакать.

В реванше с Джошуа я делал все неправильно, я не готовился к поединку. Как я в целом продержался 12 раундов? Он мог легко меня нокаутировать. На этот раз, когда я снова получу корону и стану чемпионом мира в супертяжелом весе, я все сделаю правильно и сохраню титул", — сказал Руис.

Также сообщалось, что Энди Руис может провести поединок с Деонтеем Уайлдером за звание обязательного претендента на титул WBC.

Ранее чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик получил награду лучшего боксера августа.