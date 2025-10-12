Два мощных нокдауна. Непобежденный обидчик украинца уничтожил соперника в первом раунде — видео

12 октября, 09:50
Джарон Эннис (Фото: instagram.com/jaronennis)

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис (35−0, 31 КО) дебютировал в первом среднем дивизионе с уверенной победы.

28-летний американец легко разобрался с уроженцем Анголы Уисмой Лимой (14−2, 10 КО).

Поединок в Филадельфии закончился уже в первом раунде. Эннис дважды отправил оппонента в нокдаун, тот сумел подняться, но рефери остановил бой после очередной серии ударов от американца.

https://www.youtube.com/watch?v=c3nSvDfVPuU

Эннис завоевал временный титул WBA в первом среднем весе. Лима впервые в карьере проиграл досрочно.

Ранее Эннис был чемпионом мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBA. Джарон дважды — в 2023 и 2024 годах — побеждал украинского боксера Карена Чухаджяна единогласным решением судей.

Мы писали, что Чухаджян одержал уверенную победу над соперником из Аргентины Джоэлем Маркосом Мафауадой.

